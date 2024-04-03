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Игрок «Ростова» Вахания рассказал, на какой позиции ему удобнее играть

Игрок «Ростова» Вахания рассказал, на какой позиции ему удобнее играть
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Футболист «Ростова» Илья Вахания рассказал, на какой позиции на поле ему наиболее комфортно играть. Также он прокомментировал победу ростовчан в матче Пути регионов Кубка России с подмосковными «Химками». Напомним, основное время встречи завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти оказался сильнее «Ростов» — 7:6.

— Я думаю, что с точки зрения психологии очень хорошо, что мы обыграли «Химки». Это отлично, что часто побеждаем после зимнего перерыва.

— Ты можешь играть слева и справа на позиции защитника. Где тебе удобнее?

— Мне, конечно, удобнее играть справа в защите, так как я правоногий. Но, если надо будет сыграть слева, то готов сыграть слева в защите, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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