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Петржела: Карпин прав — футболисты «Зенита» не попадут в сборную России со скамейки

Петржела: Карпин прав — футболисты «Зенита» не попадут в сборную России со скамейки
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела согласился с возглавляющим «Ростов» Валерием Карпиным, что некоторым игрокам сине-бело-голубых, которые не имеют достаточной игровой практики, нужно задуматься над уходом из санкт-петербургского клуба.

— Согласны с Карпиным, что россиянам нужно уходить из «Зенита», чтобы получать игровую практику? Зарплата играет большую роль?

— Кому как. Кто-то точно хочет играть в «Зените», а для другого важнее зарплата. Но Карпин прав. Если футболисты «Зенита» хотят попасть в сборную России, у них должна быть игровая практика. Со скамейки запасных они не попадут в национальную команду, — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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