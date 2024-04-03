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Тренер «Локомотива» Галактионов выразил надежду, что Дзюба и Тикнизян сыграют с «Ахматом»

Тренер «Локомотива» Галактионов выразил надежду, что Дзюба и Тикнизян сыграют с «Ахматом»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о футболистах, отсутствующих в заявке на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 3 апреля. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 0
Локомотив М
Москва

«У всех разные повреждения, разные сроки восстановления. Тикнизян точно готовится к «Ахмату», надеемся на его возвращение. По Дзюбе тоже надежда на «Ахмат» есть, но не такая, как с Наиром. Что касается Баринова, то он получил повреждение накануне вылета в Екатеринбург. По нему ясность настанет только после того, как вернёмся в Москву», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» дома сыграет с грозненским «Ахматом» в воскресенье, 7 апреля. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

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