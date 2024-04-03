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Канчельскис: футболисты хорошо живут — играть не хотят, деградируют, зато деньги получают

Канчельскис: футболисты хорошо живут — играть не хотят, деградируют, зато деньги получают
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался об отсутствии развития у современных российских игроков.

«Вопросы надо задавать футболистам, которые сидят на лавке в «Зените». Надо у них спросить, что они хотят. Я не сидел на лавке, играл в футбол. Их всё устраивает, довольствуются тем, что есть. У них всё прекрасно, есть контракт. Так они и просидят на лавке всю жизнь и нигде не заиграют.

В СССР было много талантливых игроков, а играли единицы. Сейчас же талантливых мало, а они ещё и не хотят играть. Много факторов, которые сейчас влияют на мозг футболистов. И так многим из них не хватает винтиков в голове, а сейчас ещё агенты есть и другие факторы. Но они хорошо живут — играть не хотят, только деградируют, зато деньги получают», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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