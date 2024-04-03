Сербская футболистка «Зенита»: лучше бы не смотреть такие игры, как Россия — Сербия!

Игрок ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии Александра Лазаревич прокомментировала результат товарищеского матча между мужскими сборными России и Сербии (4:0).

«Смотрела, но лучше бы не смотреть такие игры, конечно. Шучу. Но действительно результат вышел совсем неожиданный для сборной Сербии. 0:4 – это жесть. По-моему, красная карточка Гаичу была лишняя, всё-таки товарищеский матч, она сломала игру. После неё наши расклеились, только оборонялись. Может быть, в первом тайме было несколько моментов, а потом вообще без игры.

Сложно играть в меньшинстве, тем более с такими командами. У сборной России хорошо выступили фланговые защитники. Хотя у «Зенита» в прошлом году был похожий матч, когда мы остались вдесятером в самом начале. Удалили Габриэлу Гживиньску на 25-й минуте с ЦСКА в гостях. И мы очень хорошо сыграли, победили. Мне кажется, это был один из наших лучших матчей в сезоне. А у сборной Сербии совсем не сложилось», – сказала Лазаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.