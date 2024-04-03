«Сумасшедшие люди». В ПАОКе отреагировали на слухи о возможном назначении Ивича

Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис отреагировал на слухи о возможном назначении экс-наставника «Краснодара» Владимира Ивича на пост главного тренера греческого клуба.

«ПАОК находится в четвертьфинале Лиги конференций и борется за чемпионство. Как вы можете спрашивать после этого про возможный уход Луческу из клуба? Мы только что продлили с ним контракт. Те, кто распускают такие слухи, — сумасшедшие люди», — приводит слова Томареиса «Матч ТВ».

Ранее в своей профессиональной тренерской карьере Ивич работал во главе ПАОКа. В сезоне-2016/2017 команда под его руководством выиграла Кубок Греции. В данный момент пост главного тренера ПАОКа занимает Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу.

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Фонбет Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.