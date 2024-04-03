«Сантос» и «Краснодар» пришли к соглашению по задолженности за трансфер Куэвы

Футбольный клуб «Сантос» и российский «Краснодар» достигли соглашения об урегулировании задолженности по трансферу Кристиана Куэвы, сообщает пресс-служба бразильской команды в соцсети Х (ранее Twitter).

«Согласно достигнутому соглашению, «Сантос» выплатит долг в размере $ 4,5 млн (€ 4,2 млн) четырьмя частями до 25 июня этого года, окончательно решив старую проблему, которая даже привела к новому запрету на трансферы — административному наказанию, наложенному ФИФА. С официальным оформлением соглашения мера, наложенная ФИФА, будет отменена», — говорится в заявлении бразильского клуба.

Напомним, «Сантос» приобрёл Кристиана Куэву у «Краснодара» зимой 2020 года. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 6 млн. Отметим, что с февраля 2019 года перуанец выступал за «Сантос» на правах аренды. На данный момент Куэва является футболистом саудовского «Аль-Фатеха».