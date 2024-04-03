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Агент Уткина рассказал о восстановлении игрока «Ростова» после травмы

Агент Уткина рассказал о восстановлении игрока «Ростова» после травмы
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.

«Восстановление Уткина проходит нормально, как и планировалось. Лечится, скоро будет в строю. Надеюсь, в скором времени увидим его уже на поле», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Уткин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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