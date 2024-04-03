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«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка России

«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка России
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Сегодня, 3 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в рамках которого встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток арбитра — в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Денисов, Классен, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Соболев, Угальде.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Родригао, Коваленко, Барриос, Ахметов, Мантуан, Педро, Сергеев.

Напомним, в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» встречался с «Оренбургом». Красно-белые проиграли на выезде — 0:1, но затем смогли победить дома со счётом 3:1. «Зенит», в свою очередь, тоже уступил «Динамо» в первом матче в гостях — 0:1, а дома одержал победу со счётом 2:0. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.

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