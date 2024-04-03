«В чилийском стиле». Игрок ЦСКА Давила прокомментировал свой гол ударом через себя

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила прокомментировал свой гол, забитый ударом через себя, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой», а также поделился эмоциями от победы армейцев. Напомним, гол 26-летнего чилийца стал единственным в матче.

«Я забивал красивые голы, но этот поставлю номером один в своём рейтинге. Когда ты играешь нападающим, то должен принять решение в доли секунды, у тебя просто нет времени. Когда я увидел, что мяч приближается ко мне, я принял единственное решение, других опций не было. Таким образом, через себя пробил. В чилийском стиле.

На самом деле очень доволен результатом команды, что она победила. Конечно, доволен своим голом, но рад, что мы выиграли в непростом матче. Нам предстоит ответный матч, но тут мы добились очень необходимого победного результата. Мой гол оказался триумфальным, это очень важно. Мы сюда приехали за победой», — сказал Давила в эфире «Матч ТВ».

26-летний футболист является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда потом перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». А нынешним летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн перебрался в армейский клуб.

В сезоне-2023/2024 Давила сыграл за красно-синих 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чилийца в € 6 млн.