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«В чилийском стиле». Игрок ЦСКА Давила прокомментировал свой гол ударом через себя

«В чилийском стиле». Игрок ЦСКА Давила прокомментировал свой гол ударом через себя
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Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила прокомментировал свой гол, забитый ударом через себя, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой», а также поделился эмоциями от победы армейцев. Напомним, гол 26-летнего чилийца стал единственным в матче.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 39'    

«Я забивал красивые голы, но этот поставлю номером один в своём рейтинге. Когда ты играешь нападающим, то должен принять решение в доли секунды, у тебя просто нет времени. Когда я увидел, что мяч приближается ко мне, я принял единственное решение, других опций не было. Таким образом, через себя пробил. В чилийском стиле.

На самом деле очень доволен результатом команды, что она победила. Конечно, доволен своим голом, но рад, что мы выиграли в непростом матче. Нам предстоит ответный матч, но тут мы добились очень необходимого победного результата. Мой гол оказался триумфальным, это очень важно. Мы сюда приехали за победой», — сказал Давила в эфире «Матч ТВ».

26-летний футболист является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда потом перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». А нынешним летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн перебрался в армейский клуб.

В сезоне-2023/2024 Давила сыграл за красно-синих 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чилийца в € 6 млн.

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