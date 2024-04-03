Гол Давилы ударом через себя принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в Кубке России

Сегодня, 3 апреля, прошёл первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА. Встреча проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч закончился победой армейцев со счётом 1:0.

На 39-й минуте гости вышли вперёд. Этому поспособствовал Виктор Давила. Чилийский форвард поразил ворота «Балтики» ударом через себя. Хозяева, в свою очередь, так и не смогли распечатать ворота соперника.

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Она начнётся в 16:00 мск.

В активе команды Владимира Федотова 33 набранных очка по результатам 21 матча в РПЛ. «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 17 очков.