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Игорь Корнеев: Семак доверяет молодым игрокам в «Зените»

Игорь Корнеев: Семак доверяет молодым игрокам в «Зените»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о том, что российским игрокам, не попадающим в основу сине-бело-голубых, нужно уходить в другие команды.

«Я думаю, что Карпин говорил в общем формате, где любой талантливый игрок, не получающий игрового времени в своих клубах, должен играть там, где на него могут рассчитывать. Это и есть спортивный план! Речь идёт не только о «Зените», но и обо всех топовых клубах, где есть высокий прессинг для тренера по результатам. Семак по возможности доверяет молодым футболистам. Давайте не будем забывать, что этот тренер принёс «Зениту» пять чемпионств подряд в нашем футболе», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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