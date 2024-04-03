Арбитр Федотов: гол «Спартака» в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку форварду Александру Соболеву в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, в данном эпизоде Соболев скинул мяч на Манфреда Угальде, который отправил мяч в сетку ворот сине-бело-голубых.

«Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь. Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя – рука была в неестественном положении. Почему не вмешался VAR — я не знаю», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.