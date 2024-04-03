Арбитр Федотов: гол «Спартака» в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку форварду Александру Соболеву в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, в данном эпизоде Соболев скинул мяч на Манфреда Угальде, который отправил мяч в сетку ворот сине-бело-голубых.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12' 1:1 Педро – 55' 1:2 Педро – 65'
«Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь. Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя – рука была в неестественном положении. Почему не вмешался VAR — я не знаю», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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