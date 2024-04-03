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Правильно ли Карасёв засчитал гол «Спартака» в ворота «Зенита»?

Правильно ли Карасёв засчитал гол «Спартака» в ворота «Зенита»?
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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости закончился первый тайм игры. Красно-белые ведут в счёте — 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

Напомним, на 12-й минуте встречи мяч попал в область руки нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, после чего Манфред Угальде отправил мяч в сетку ворот «Зенита». «Чемпионат» предлагает пройти опрос: правильно ли Карасёв засчитал гол «Спартака» в ворота «Зенита»?

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» встречался с «Оренбургом». Красно-белые проиграли на выезде — 0:1, но затем смогли победить дома со счётом 3:1. «Зенит», в свою очередь, тоже уступил «Динамо» в первом матче в гостях — 0:1, а дома одержал победу со счётом 2:0. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.

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