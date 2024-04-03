Арбитр Федотов: первый гол «Зенита» в ворота «Спартака» забит правильно

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым голом нападающего «Зенита» Педро в ворота «Спартака» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Гол «Зенита» в ворота «Спартака» забит правильно. Никакого фола Сергеева на Селихове не было, игровое столкновение, после которого Селихов спокойно занял место в воротах. Что касается того, что Сергеев находился в офсайде, это вообще нет смысла обсуждать, он не влиял на эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Педро на 55-й минуте восстановил равновесие на табло, а затем оформил дубль.