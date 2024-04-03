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Арбитр Федотов: первый гол «Зенита» в ворота «Спартака» забит правильно

Арбитр Федотов: первый гол «Зенита» в ворота «Спартака» забит правильно
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым голом нападающего «Зенита» Педро в ворота «Спартака» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Гол «Зенита» в ворота «Спартака» забит правильно. Никакого фола Сергеева на Селихове не было, игровое столкновение, после которого Селихов спокойно занял место в воротах. Что касается того, что Сергеев находился в офсайде, это вообще нет смысла обсуждать, он не влиял на эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Педро на 55-й минуте восстановил равновесие на табло, а затем оформил дубль.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    
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