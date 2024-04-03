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Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Фиорентина» — «Аталанта»: хозяева вышли вперёд на 31-й минуте

«Фиорентина» — «Аталанта»: хозяева вышли вперёд на 31-й минуте
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Сегодня, 3 апреля, проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Аталантой». Игра проводится во Флоренции. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости хозяева ведут со счётом 1:0.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
2-й тайм
1 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Мандрагора – 31'    

На 31-й минуте «фиалки» вышли вперёд. Этому поспособствовал Роландо Мандрагора.

Отметим, что российский полузащитник гостей Алексей Миранчук, который начал игру с первых минут, на 29-й минуте получил жёлтую карточку.

Последний раз эти команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 4-го тура Серии А, в котором «фиалки» одержали победу со счётом 3:2.

Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.

Напомним, «Фиорентина» за 29 матчей чемпионата Италии по футболу набрала 43 очка. Она занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» располагается на шестой позиции. Клуб из Бергамо за аналогичное количество матчей заработал 50 очков.

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