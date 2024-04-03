«Педро — супер!» Александр Медведев — о победе «Зенита» над «Спартаком»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил игру новичка сине-бело-голубых Педро в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу со «Спартаком» (2:1).

«Педро — супер!» — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

3 апреля завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1. Главным героем встречи стал игрок сине-бело-голубых Педро. 18-летний бразильский нападающий оформил дубль.