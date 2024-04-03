Мележиков ответил, останется ли Сергей Чебан работать на должности советника РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков, назначенный на пост исполнительного директора Российской Премьер-Лиги (РПЛ), высказался о будущем Сергея Чебана, ранее занимавшего данную должность. Ранее сообщалось, что Чебану была предложена должность советника лиги.

— Будет ли Чебан в вашем совете?

— Мы ещё подумаем. В данной ситуации мне нужно определиться и подготовить предложение для президента лиги. Распределим функционал. В дальнейшем, как и договорились с Сергеем Владимировичем, найдём определённое применение, учитывая его знания, опыт и срок работы, — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 3 апреля, стало известно, что Евгений Мележиков занял должность исполнительного директора Российской Премьер-Лиги.