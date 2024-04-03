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В «Балтике» оценили решение назначить Мележикова на пост исполнительного директора РПЛ

В «Балтике» оценили решение назначить Мележикова на пост исполнительного директора РПЛ
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал назначение бывшего сотрудника «Спартака» Евгения Мележикова на пост исполнительного директора Российской Премьер-Лиги. Функционеры пересекались в московском клубе.

«С Евгением Владимировичем мы работали в «Спартаке», позже встречались как руководители клубов. Это настоящий профессионал, который знает, как добиваться результата. Желаю ему продуктивной работы в РПЛ на благо нашего футбола», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

Мележиков был директором по безопасности «Спартака» с 2015 по 2018 год. С 2021 по 2023 год функционер работал генеральным директором клуба из Москвы.

Равиль Измайлов работает в «Балтике» с декабря 2023 года. Ранее он был генеральным директором «Пари НН».

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