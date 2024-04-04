Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о проблемах с газоном на стадионе зимой

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал состояние газона на стадионе в зимний период.

«Ситуация с полем была очень неприятная. Все руководители ответственны за это. Но никто не застрахован от технических проблем. Произошла проблема, которую удалось быстро устранить. Поле было не в катастрофическом состоянии, но оно требовало времени на улучшение состояния», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Оба гола за петербуржцев записал на свой счет Педро, в составе москвичей отличился Манфред Угальде.