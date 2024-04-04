Хет-трик Фодена принёс победу «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» состоялся матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:15 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.

Счёт был открыт хозяевами на 11-й минуте: Родри с передачи Жереми Доку нанёс молниеносный удар из штрафной под перекладину. Через небольшой промежуток времени «Астон Вилла» сравняла счёт: Джон Дуран метко пробил по воротам. Далее последовала попытка Джека Грилиша вывести «горожан» вперёд: форвард пробил с линии штрафной, однако удар был неточным. На последней минуте первого тайма «Сити» получил право на исполнение штрафного: Фил Фоден точно пробил в левый угол ворот – 2:1.

Во втором отрезке игры «горожане» продолжили доминировать, проводя атаку за атакой. Это привело к очередному голу в исполнении 47-го номера «Сити»: Фоден положил мяч в угол ворот соперника. Через несколько минут «горожане» вновь увеличили разрыв в счёте, и вновь отличился Фоден.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке таблицы АПЛ с 70 очками, набранными в 30 встречах. «Ливерпулю», который опережает «горожан» по разнице голов, ещё предстоит провести матч 30-го тура. «Астон Вилла» занимает четвёртое место. В активе игроков из Бирмингема 59 очков при 31 сыгранном матче.

Чуть ранее в рамках 31-го тура АПЛ «Брентфорд» дома сыграл вничью с «Брайтоном» — 0:0.