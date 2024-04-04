Гендиректор «Спартака» Малышев: каждую игру и проблему пропускаю через себя

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев признался, что каждую игру и проблему команды пропускаю через себя.

«Мне помогает не сломаться ответственность за результат. Я каждую игру и проблему пропускаю через себя. Для меня это любимый клуб, которым я живу всю свою жизнь. Я очень стараюсь исправить ситуацию», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

3 апреля завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице.