Комличенко: я провалил сезон, на данный момент оцениваю его очень неудовлетворительно

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о конкуренции за место в основном составе клуба с Егором Голенковым, а также дал оценку своим выступлениям в прошедшей части нынешнего сезона.

«Я пока не первый выбор Карпина. Это логично, учитывая мою травму, полтора месяца не было. Егор играл, не давал в себе усомниться.

Как оцениваю свой сезон? Пока очень неудовлетворительно. Провалил на данный момент, но впереди девять туров, есть время, чтобы забить. Сколько голов хотелось бы забить к концу сезона? Надо сначала играть в составе. А потом говорить. Не могу загадывать. Надо забить один — и попрёт, надеюсь. Если будет семь-восемь голов по итогу, то нормально», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Жёлто-синие по состоянию на сегодняшний день располагаются на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков по результатам 21 матча. В следующей игре внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с «Сочи» на домашней арене.