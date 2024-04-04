Месси не попал в заявку «Интер Майами» на матч 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Пресс-служба команды из США опубликовала заявку и стартовый состав на первый матч четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором «Интер Майами» примет мексиканский «Монтеррей», в которых не оказалось аргентинского форварда Лионеля Месси.

Фото: Пресс-служба «Интер Майами»

Напомним, матч состоится сегодня, 4 апреля, в США. Начало игры запланировано на 03:00 по мск.

Отметим, трое бывших игроков «Барселоны» Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес выйдут на поле с первых минут.

Ранее сообщалось, что Месси восстановился от травмы задней поверхности бедра и вернулся к тренировкам в общей группе. Аргентинец пропустил последние три игры «Интер Майами» в МЛС, а также две игры национальной сборной.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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