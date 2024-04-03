Месси восстановился после травмы задней поверхности бедра

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе после травмы задней поверхности бедра.

Как сообщает Daily Mail, 2 апреля Месси был замечен на утренней тренировке команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ с мексиканским «Монтерреем». Игра состоится 4 апреля.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: