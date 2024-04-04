«Интер Майами» без Месси уступил «Монтеррею» в первом матче 1/4 финала КЧ КОНКАКАФ

В ночь с 3 на 4 апреля мск на арене «Чейз Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился первый матч 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» на своём поле уступил мексиканскому «Монтеррею» со счётом 1:2.

На 19-й минуте аргентинский защитник «Интер Майами» Томас Авилес открыл счёт в матче с передачи хавбека Юлиана Гресселя. На 65-й минуте хавбек хозяев Давид Руис получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 69-й минуте встречи счёт сравнял аргентинский полузащитник гостей Максимилиано Меса. На 89-й минуте с передачи Месы победный гол на свой счёт записал другой аргентинский хавбек Хорхе Родригес.

Отметим, трое бывших игроков «Барселоны» Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес вышли на поле в стартовом составе и отыграли все 90 минут. Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропускал эту встречу из-за травмы задней поверхности бедра. Нападающий сборной Аргентины только вернулся к тренировкам в общей группе.

Ответная встреча четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Интер Майами» и «Монтерреем» состоится 11 апреля в 5:30 мск.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: