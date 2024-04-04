Комличенко назвал причины побед «Ростова» весной 2024 года

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о причинах хороших результатов клуба в весенней части текущего сезона.

«Почему этой весной «Ростов» так попёр? Хорошо на сборах подготовились, почувствовали уверенность. Уверенность — это главное, надо не снижать уровень, стараться — уровень работы: бега, борьбы, перехватов. Плюс залетает, реализация улучшилась. По xG мы неплохо идем, но реализации не было раньше. А сейчас добавилась», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

«Ростов» в марте 2024 года стал единственным клубом, одержавшим три победы в трёх сыгранных турах РПЛ. Жёлто-синие переиграли на своём поле «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1), после чего на выезде нанесли крупное поражение московскому «Динамо» (4:1). В Кубке России дончане уступили ЦСКА в ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) (0:2, первый матч 1:1) и выбыли во второй этап 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где в гостях победили в серии пенальти «Химки» (0:0, пен. 7:6), начав матч резервным составом.