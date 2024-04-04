Радимов: уже устал повторять, но прошу — отпустите Абаскаля!

Бывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Радимов высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале после первого полуфинального матча с сине-бело-голубыми.

Вчера, 3 апреля, «Зенит» обыграл «Спартак» в гостях со счётом 2:1.

«Уже устал повторять, но прошу — отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя ни его, просто разойдитесь уже по мирному. Командной игры у «Спартака» нет, бывают какие-то редкие вспышки и проблески, где-то помогает индивидуальное мастерство игроков, но цельной игры у красно-белых нет.

Миссия Абаскаля в «Спартаке» заключалась в том, чтобы получить опыт. Поначалу ему это было в кайф, но это закончилось. Все что он хотел, он от «Спартака» получил — неоценимый опыт самостоятельной работы в большом клубе с амбициями. Но получив своё, а также жирный контракт, он утратил мотивацию. Он хочет работать в другой стране и клубе, он защищен контрактом со Спартаком, он явно рассчитывает на неустойку, но мотивации продолжать работать у него нет. Он по всем показателям в выигрыше, но медля с решением о его увольнении, вы просто усложняете задачу для его преемника. Расстаньтесь с ним сейчас и дайте новому тренеру возможность подготовиться к следующему сезону уже сейчас», — написал Радимов в своём телеграмм-канале.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Контракт 34-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне «Спартак» выиграл бронзовые медали чемпионата.

В нынешнем сезоне красно-белые занимают шестое место с 32 очками. Лидирует в чемпиона «Зенит» (41 очко).