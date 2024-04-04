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Жеребьёвка первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России пройдёт 4 апреля

Жеребьёвка первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России пройдёт 4 апреля
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Сегодня, 4 апреля, состоится жеребьёвка первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Начало жеребьёвки — в 22:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России прошли следующие матчи:

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 1:2;
«Химки» — «Ростов» — 0:0, 6:7 по пен.;
«Урал» — «Локомотив» — 1:0.

Сегодня этап завершится матчем в Грозном, в котором встретятся «Ахмат» и «Оренбург». Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Таким образом, участниками полуфинала Пути регионов стали «Динамо», «Ростов», «Урал», а также к ним присоединится победитель пары «Ахмат» — «Оренбург». Путём жеребьёвки будут определены и хозяева полей в матчах полуфинала. Встречи пройдут в период с 16 по 18 апреля.

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