Кубок России выигрывали 20 тренеров. Некоторые фамилии вы могли забыть

Кубок России приближается к развязке. Менее чем через два месяца мы узнаем победителя турнира. Возможно, в списке тренеров, завоёвывавших второй по значимости трофей нашего футбола, появится новое имя. Пока же в нём – 20 человек. Причём четверо выигрывали Кубок России более одного раза. Вспоминаем всех триумфаторов в этом материале.

Юрий Сёмин, 76 лет

Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый титулованный кубковый тренер России. Сёмин завоевал шесть трофеев – все с «Локомотивом» В 1996-м его команда победила в финале «Спартак» (3:2), на следующий год – «Динамо» (2:0). Потом «Локо» Сёмина брал Кубок дважды подряд на стыке веков: в 2000 году был обыгран ЦСКА (3:2), а в 2001-м – «Анжи» (1:1, 4:3 пен.). В 2017-м и 2019-м железнодорожники с этим тренером переигрывали в финале «Урал» (соответственно, 2:0 и 1:0). Сёмин не тренирует с сентября 2021 года, когда ушёл из «Ростова», но о завершении карьеры не объявляет.

Валерий Газзаев, 69 лет

Валерий Газзаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Второй по количеству кубковых трофеев российских тренер. У Газзаева четыре победы во главе ЦСКА. В 2002 году армейцы под его руководством победили в финале «Зенит» (2:0), в 2005-м – «Химки» (1:0), на следующий год разгромили «Спартак» (3:0), а в 2008-м одолели «Амкар» (2:2, 4:1 пен.). Газзаев мог бы выиграть больше кубковых трофеев и замахнуться на рекорд Сёмина, если бы не завершил тренерскую карьеру достаточно рано – в 2013 году после ухода из «Алании».

Олег Романцев, 70 лет

Олег Романцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Романцев больше специализировался на добыче золота в чемпионате, а не на кубковых трофеях. Восемь золотых медалей со «Спартаком»! Тем не менее и три Кубка России с красно-белыми он выиграл. В 1994 году «Спартак» победил в финале своего принципиального соперника – ЦСКА (2:2, 4:2 пен.). В 1998-м команда Романцева выиграла у «Локомотива» Сёмина (1:0). Последний успех в Кубке России пришёл к этому тренеру в 2003 году, когда «Спартак» взял верх над «Ростовом» (1:0). Романцев тоже рано закончил тренировать – после ухода из «Динамо» в мае 2005-го.

Леонид Слуцкий, 52 года

Леонид Слуцкий Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Список тренеров, завоёвывавших Кубок России больше одного раза, заканчивается на Слуцком. Обе победы он одержал во главе ЦСКА. В 2011 году армейцы переиграли в финале «Аланию» (2:1). Ещё спустя два сезона, в июне 2013-го, ЦСКА со Слуцким оставил без трофея разбогатевший «Анжи» Сулеймана Керимова. Армейцы выиграли у команды Гуса Хиддинка благодаря 11-метровым (1:1, 4:3 пен.). Сейчас Слуцкий творит в Китае – с этого года россиянин возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

Юрий Миронов, 75 лет

Юрий Миронов Фото: РИА Новости

Миронов – тренер, завоевавший первый Кубок России. Под его руководством московское «Торпедо» в розыгрыше сезона-1992/1993 победило в финале ЦСКА. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти торпедовцы оказались точнее — 5:3. Это до сих пор последний трофей чёрно-белых. Миронов возглавлял «Торпедо» с 1992 по 1994 годы, до этого был помощником Валентина Иванова и после своего ухода с поста главного тренера оставался ассистентом в клубе до 2011-го.

Анатолий Давыдов, 70 лет

Анатолий Давыдов Фото: РИА Новости

Первый трофей в своей российской истории «Зенит» выиграл под руководством экс-защитника команды и чемпиона СССР сезона-1984. Давыдов завершил карьеру игрока только в 43 года. Затем стал ассистентом Анатолия Бышовца, а после его ухода в сборную России возглавил «Зенит» осенью 1998-го. Спустя полгода сине-бело-голубые завоевали с ним Кубок России, победив в финале «Динамо» в «Лужниках» (3:1). Давыдов тренировал «Зенит» до апреля 2000-го, потом работал в клубах Первой лиги и с зенитовским фарм-клубом, недолго продержался в «Томи», а с 2017-го руководит академией петербургского клуба.

Ваит Талгаев, 70 лет

Ваит Талгаев Фото: Расул Яричев/ТАСС

В розыгрыше сезона-2003/2004 «Терек» (ныне – «Ахмат») преподнёс огромную сенсацию, выиграв Кубок страны, будучи клубом первого дивизиона. Это был первый такой случай в российском футболе. Сенсацию команда из Грозного сотворила под руководством Ваита Талгаева. В финале «Терек» переиграл «Крылья Советов» (1:0). Талгаев возглавлял южан с ноября 2002-го по октябрь 2005-го, потом после паузы ещё на год вернулся в клуб из Грозного, а после этого казахстанский специалист работал на родине с «Жетысу» и «Таразом». Впрочем, был и новый заход в «Терек». С 2020-го Талгаев не тренирует.

Анатолий Бышовец, 77 лет

Анатолий Бышовец Фото: РИА Новости

Для экс-тренера сборных СССР (победитель Олимпиады-1988) и России последней в карьере стала работа с «Локомотивом». Она принесла Бышовцу любимый трофей железнодорожников. Успешное выступление в Кубке России сезона-2006/2007 завершилось для «Локомотива» финалом с ФК «Москва», который был выигран благодаря единственному голу в дополнительное время. Несмотря на завоевание награды, Бышовец проработал в «Локомотиве» всего год и ушёл в конце 2007-го, так как команда неудачно финишировала в чемпионате.

Зико, 71 год

Зико Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Зико стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок России. В 2009 году ЦСКА под руководством бразильского специалиста победил в финале «Рубин» (1:0). Тем не менее карьера Зико в московском клубе получилась короткой: он возглавил армейцев в январе 2009 года, а уже в сентябре был отправлен в отставку. Легендарный Белый Пеле тренировал до декабря 2016-го – последним его клубом был «Гоа» в Индии. А с 2018 года он трудится в японской «Касиме Антлерс», занимая должности технического директора и советника руководства.

Лучано Спаллетти, 65 лет

Лучано Спаллетти Фото: Сергей Тарасов, «Чемпионат»

Вторым зарубежным специалистом, завоевавшим Кубок России, стал Спаллетти. В мае 2010 года «Зенит» под руководством итальянского тренера победил в финале «Сибирь» (1:0). Несмотря на разный уровень соперников, получилось непросто: единственный гол Роман Широков забил во втором тайме с пенальти. Интересно, что это был первый трофей Лучано в нашей стране. Потом он выиграет с «Зенитом» ещё два чемпионских титула и Суперкубок России. В прошлом сезоне Спаллетти привёл «Наполи» к чемпионству, а сейчас тренирует сборную Италии.

Курбан Бердыев, 71 год

Курбан Бердыев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У «Рубина» всего пять трофеев в истории – два чемпионских титула, два Суперкубка и один Кубок России – и все они связаны с именем Бердыева. С этим тренером команда пережила свой самый яркий период в конце 2000-х и начале 2010-х. Казанцы завоевали Кубок России в 2012 году, победив в финале «Динамо» (1:0). Уйдя из «Рубина» в конце 2013-го, Бердыев успешно тренировал «Ростов». Затем возвращался в Казань, возглавлял «Кайрат», иранский «Трактор» и «Сочи». Перед этим сезоном принял махачкалинское «Динамо», но зимой 2024-го оставил команду, несмотря на лидерство в Первой лиге. Сейчас – без клуба.

Миодраг Божович, 55 лет

Миодраг Божович Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Черногорский тренер работал в семи клубах РПЛ, но выиграл только один трофей – Кубок России с «Ростовом». В розыгрыше сезона-2013/2014 его команда победила «Краснодар» по пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 0:0. Правда, ещё шестью годами ранее «Амкар» Божовича играл в финале, но тогда уступил по пенальти ЦСКА. После ухода из «Ростова» осенью 2014-го Миодраг возглавлял «Локомотив», «Црвену Звезду», тульский «Арсенал» (дважды) и «Крылья Советов», а с декабря 2023-го он тренирует бакинский «Нефтчи».

Игорь Черевченко, 49 лет

Игорь Черевченко Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Черевченко — один из трёх уникальных для нашего футбола людей, которые брали Кубок России и в качестве игрока, и в качестве главного тренера. В составе «Локомотива» экс-защитник четыре раза завоёвывал этот трофей (1996, 1997, 2000, 2001). Как тренер он тоже стал обладателем Кубка страны с железнодорожниками. В 2015 году «Локомотив» под руководством Черевченко победил в финале «Кубань» (3:1). 49-летний специалист продолжает тренерскую карьеру: в начале 2024 года он ушёл из «Истиклола», с которым выиграл чемпионат и Кубок Таджикистана.

Андре Виллаш-Боаш, 46 лет

Андре Виллаш-Боаш Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для португальца, выигрывавшего Лигу Европы, чемпионат Португалии и РПЛ, Кубок России – не главный трофей в карьере, но всё же памятный. В финале розыгрыша сезона-2015/2016 «Зенит» с Виллаш-Боашем разгромил ЦСКА – 4:1. Петербургскую команду Андре тренировал с марта 2014-го по май 2016-го. Затем возглавлял в Китае «Шанхай СИПГ» и во Франции «Марсель». После расставания с французским клубом в феврале 2021 года АВБ не тренирует. Сейчас у него иные цели – баллотируется на пост президента «Порту».

Дмитрий Парфёнов, 49 лет

Дмитрий Парфёнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Парфёнов – ещё один человек, завоёвывавший Кубок России и как игрок, и как главный тренер. Бывший защитник впервые выиграл трофей в 1998 году в составе «Спартака». А ровно через 20 лет, в мае 2018-го, Парфёнов взял Кубок России с «Тосно» – его команда переиграла в финале курский «Авангард» (2:1). Более того, ещё через год этот специалист довёл до финала «Урал», но там случилось поражение от «Локомотива». С января 2024-го Парфёнов возглавляет в Казахстане «Актобе».

Сергей Семак, 48 лет

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Семак стал третьим в российском футболе, кто держал в руках Кубок России и как игрок, и как тренер. В 2002 году полузащитник завоевал трофей с ЦСКА. Любопытно, что тогда его команда победила в финале «Зенит», с которым Семак-тренер возьмёт Кубок России в 2020-м. Петербуржцы под его руководством в решающем матче дожали «Химки» благодаря голу Артёма Дзюбы с пенальти в концовке. В нынешнем сезоне Семак с «Зенитом» продолжает борьбу за этот трофей, так что имеет шанс выиграть его во второй раз.

Марко Николич, 44 года

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» чаще всех выигрывал Кубок России (9 раз), а последний трофей столичная команда взяла под руководством иностранца – Николича. В 2021 году железнодорожники во главе с сербом победили в финале «Крылья Советов» со счётом 3:1. Интересно, что ранее Марко завоёвывал кубковые трофеи также в Сербии и Венгрии. С «Локо» Николич работал до октября 2021-го. После этого полтора года ждал хороших предложений, а в июле 2023-го согласился принять «Шабаб Аль-Ахли». Сейчас трудится в ОАЭ.

Паоло Ваноли, 51 год

Паоло Ваноли Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ваноли – последний на сегодняшний день иностранный тренер, взявший Кубок России. В прошлом году Владимир Ивич не сумел повторить его успех. Итальянец стал обладателем трофея со «Спартаком» в мае 2022-го, победив в драматичном финале «Динамо» в «Лужниках». Даниил Фомин не реализовал пенальти на 90+9-й минуте, и красно-белые победили со счётом 2:1. После того матча Ваноли ушёл из «Спартака» и вернулся в Италию, а нынешней весной рвётся с «Венецией» в Серию А – его команда борется за второе место.

Владимир Федотов, 57 лет

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Федотов – действующий обладатель трофея. В июне 2023-го этот тренер красиво завершил свой первый сезон в ЦСКА, завоевав с командой Кубок России в «Лужниках». Армейцы победили «Краснодар» в серии пенальти, а основное время завершилось вничью – 1:1. Пока это единственный трофей в карьере Федотова. Но в нынешнем сезоне он продолжает борьбу за Кубок России с ЦСКА. Если защитит титул, то войдёт в топ-5 тренеров с двумя и более кубковыми призами.

Константин Бесков, ушёл из жизни

Константин Бесков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Легендарного Бескова нет с нами уже почти 18 лет. Последним трофеем в его долгой тренерской карьере, начавшейся ещё в 1954 году и завершившейся в 1995-м, стал именно Кубок России. В финале розыгрыша сезона-1994/1995 «Динамо» под руководством Бескова победило «Ротор», хотя фаворитами того матча считались волгоградцы. Игра завершилась вничью 0:0, причём на 115-й минуте «Ротор» не реализовал 11-метровый. А в серии пенальти победили бело-голубые. Кстати, Бесков как тренер завоевал ещё два Кубка СССР с «Динамо».