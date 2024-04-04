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«Не на того напал». Александр Медведев — о попытке сорвать его предматчевый ритуал

«Не на того напал». Александр Медведев — о попытке сорвать его предматчевый ритуал
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал попытку нарушить его предматчевый ритуал перед игрой 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Вчера, 3 апреля, в Москве «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Не на того напал. И габариты не те», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Отмечается, что перед матчем Александр Медведев проводил свой привычный ритуал, отправляя мячи в центральный круг. Кто-то в спартаковской атрибутике попытался выбить один из мячей у Медведева из-под ног, однако ему удалось завершить задуманное.

В составе «Спартака» отличился форвард Манфред Угальде, за «Зенит» дубль оформил нападающий Педро Энрике Силва дос Сантос.

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