Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера АПЛ в марте

Возглавляющие «Арсенал», «Борнмут», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» Микель Артета, Андони Ираола, Юрген Клопп и Ангелос Постекоглу поспорят за звание лучшего тренера в английской Премьер-лиге по итогам марта.

«Арсенал» по итогам матчей 30-го тура АПЛ расположился на первом месте в турнирной таблице, набрав 68 очков. «Ливерпуль» занимает второе место, отставая на одно очко, однако «красные» провели на одну игру меньше. «Борнмут» занимает 11-е место, а «Тоттенхэм» — пятое.

Отметим, что по итогам февраля лучшим тренером английской Премьер-лиги был признан возглавляющий «Арсенал» Микель Артета. Испанский специалист возглавляет лондонский клуб с 2019 года. Под его руководством «канониры» дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.