Агент Помазуна: хочется, чтобы Илья выигрывал титулы. Летом будем решать, что и как

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего за «Урал» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

«У Ильи контракт с ЦСКА, понятно, что по окончании сезона он вернётся туда. А что дальше? Уже летом будем решать, что и как. По Илье есть какие-то предложения, но всё обсуждаем вместе с ЦСКА. Илье уже 27 лет, хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал потом своим детям, что сначала он боролся за 10-е, а потом за девятое место», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Помазун — воспитанник академии ПФК ЦСКА. За «Урал» голкипер выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах, семь раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт 27-летнего вратаря с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ильи в € 2,5 млн. «Урал» после 21 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.