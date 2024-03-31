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Помазун: против «Спартака» всегда приятно играть, много атак — мне прикольно

Помазун: против «Спартака» всегда приятно играть, много атак — мне прикольно
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Вратарь «Урала» Илья Помазун поделился эмоциями после минувшего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский клуб сыграл вничью с московским «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Против «Спартака» всегда приятно играть, всегда много атак — это держит в тонусе. Мне было прикольно», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после 21 матча чемпионата России «Урал» набрал 20 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Спартак» заработал 32 очка и расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Урал» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 6 апреля в 14:00 мск.

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