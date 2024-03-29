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Экс-футболист «Зенита» Зырянов рассказал о забавном случае из метро Санкт-Петербурга

Экс-футболист «Зенита» Зырянов рассказал о забавном случае из метро Санкт-Петербурга
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал, узнают ли его в московском метро.

«Ездил ли хоть раз на метро в Питере? Постоянно. Узнают? Нет. Сегодня смотрел с утра — «Оренбург» «Балтику» обыгрывал, там Адамов играет справа, и Михайлов Ярослав в центре. Мужчина передо мной сел и (Зырянов жестами показал, как мужчина оборачивался на него. – Прим. «Чемпионата»). Сидит и такой: «Константин? Зырянов?» Я такой: «Да, да». Он: «Спасибо». Я говорю: «Пожалуйста». И всё, вот так бывает.

Я понимаю психологию людей. Они не думают, что человек, который там выиграл Суперкубок УЕФА, поедет в метро. Вот я езжу там, люди садятся — никто не обращает внимания вообще», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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