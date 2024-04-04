Суд Испании проверит банковские счета Пике, подозревающегося в коррупции — Vanguardia

Следственный суд № 4 города Махадаонды запросил данные о 89 банковских счетах бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике, подозревающегося в участии в коррупционных сделках с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации источника, помимо банковских счетов, суд также потребовал провести анализ 27 компаний бывшего футболиста.

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Компания Kosmos, принадлежащая Пике, выступала посредником при присуждении Суперкубка Испании Саудовской Аравии. Это один из самых спорных контрактов, в отношении которого сейчас проводится уголовное расследование. В связи с этим суд намерен узнать обо всех банковских операциях по счетам экс-игрока.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что на тот момент президент RFEF Луис Рубиалес оказывал давление на власти Эр-Рияда для того, чтобы они заплатили Пике € 24 млн за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии в течение шести лет. Подчёркивалось, что если сумма не будет выплачена, то турнир перестанет проводиться в этой стране.