Победный гол Палмера на 90+11-й минуте матча АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Видео

Представляем вашему вниманию гол атакующего полузащитника «Челси» Коула Палмера на 90+11-й минуте матча английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:3), благодаря которому лондонский клуб одержал победу в этой встрече.

Гол можно посмотреть, перейдя по данной ссылке.

Напомним, на четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Конор Галлахер. На 19-й минуте атакующий хавбек Коул Палмер удвоил преимущество «Челси», реализовав пенальти. На 34-й минуте вингер Алехандро Гарначо сократил отставание «Манчестер Юнайтед». На 39-й минуте атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнял счёт в матче. На 67-й минуте Гарначо оформил дубль. На 90+10-й минуте Палмер оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+11-й минуте Палмер оформил хет-трик.

После 29 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.