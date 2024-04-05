Игрок «Лиона» Райан Шерки: нынешний футбол выводит меня из себя

20-летний нападающий «Лиона» Райан Шерки раскритиковал современный футбол.

«Нынешний футбол выводит меня из себя. Когда вы слышите про Суперлигу или VAR… Я не привык к этому. Что касается меня, то мне действительно нравился футбол с неназванными офсайдами, с ошибками и моментами безумия», — сказал Шерки в интервью So Foot.

Шерки провёл в нынешнем сезоне за «Лион» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами, а также шестью голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне «Лион» вышел в финал Кубка Франции впервые за 12 лет (2012 год). В финале «ткачи» сыграют с «ПСЖ».