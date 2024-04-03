Женщина-арбитр получила единицу за судейство в 1/2 финала Кубка Франци — L'Equipe

Авторитетное французское издание L'Equipe крайне низко оценило работу судейской бригады на матче 1/2 финала Кубка Франции «Лион» — «Валансьен» (3:0).

По информации источника, женщина-арбитр Стефани Фраппар получила 1 из 10 баллов за свою работу. В матче был назначен спорный пенальти в ворота команды из Лиги 2, а также был отменён гол полузащитника «Валансьена» Кнокара.

«Отвратительный матч», — написало издание.

Отметим, что в 2022 году Фраппар стала первой женщиной-судьей в истории мужских чемпионатов мира. Она работала главным арбитром на матче Германия — Коста-Рика (4:2).

Напомним, «Лион» вышел в финал турнира. Возможным соперником команды Пьера Сажа в финале Кубка Франции станет победитель пары «ПСЖ» — «Ренн», которые проведут свой матч 3 апреля.

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