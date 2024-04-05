«Манчестер Юнайтед» допустил 109 ударов по своим воротам в последних четырёх матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне уступил «Челси» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:4. В этой игре «пенсионеры» нанесли по воротам команды Эрика тен Хага 28 ударов.

Таким образом, в четырёх последних встречах «красные дьяволы» позволили пробить по своим воротам 109 раз. 27 ударов нанёс «Манчестер Сити» (1:3), 23 удара на счету «Эвертона» (2:0) и 31 выстрел в сторону ворот совершил «Брентфорд» (1:1). В среднем это 27,25 допущенных ударов за игру.

Отметим, что за эти четыре матча команда тен Хага набрала только четыре очка.

Напомним, после 29 матчей в АПЛ «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке. Следующий матч команда тен Хага проведёт с «Ливерпулем» 7 апреля.

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