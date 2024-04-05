Тренер «Зенита» Оливейра оценил игру Педро в матче со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высоко оценил бразильского футболиста сине-бело-голубых Педро после победы над «Спартаком» в матче Кубка России (2:1).

«Это был особенный день для Педро. Два дебютных гола за «Зенит» в ворота «Спартака» в Москве — это дорогого стоит. Надеюсь, что ему будет легче адаптироваться к чемпионату России. То, что он показал в дерби, было прекрасно, но это ещё только начало пути. Педро достаточно молодой, рано сразу делать выводы. Но то, что он игрок талантливый и обладающий всеми современными качествами, все уже увидели. Будем работать для того, чтобы Педро приносил пользу «Зениту», — сказал Виллиам де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.