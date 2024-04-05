В России во второй раз в истории пройдёт турнир развития УЕФА

Очередной турнир развития УЕФА пройдёт в Волгограде с 23 по 29 апреля, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). Юношеская сборная России U16 сыграет на турнире с Сербией, Казахстаном и Ганой. Команды проведут по три матча, играя по круговой системе. Победителем станет сборная, набравшая наибольшее количество очков.

Отметим, что данный турнир пройдёт в России во второй раз в истории.

Напомним, в прошедшем 2023 году юниорские сборные России поучаствовали в трёх турнирах развития от УЕФА. Один из турниров прошёл в России, также в Волгограде.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.