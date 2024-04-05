16-летний игрок «Барселоны» Ямал высказался об овациях в свой адрес на стадионе «Реала»

548845216-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал поделился эмоциями от того, что удостоился оваций на стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» после замены в товарищеской игре между сборными Испании и Бразилии (3:3).
«Я горжусь тем, что мне аплодирует такой стадион, как «Сантьяго Бернабеу», да ещё и играя за сборную Испании. Я очень рад этому», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.
Напомним, на 12-й минуте футболист «Барселоны» заработал пенальти для сборной Испании, который реализовал опорный полузащитник Родриго Эрнандес. На 36-й минуте испанцы забили второй мяч – отличился Даниэль Ольмо, ассистировал которому Ламин Ямал. В концовке встречи на 87-й минуте Испания вновь реализовала пенальти. В этом эпизоде юноша отметился передачей на Даниэля Карвахаля, на котором нарушили правила в штрафной.
- 5 апреля 2024
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