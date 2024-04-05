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«Спартак» полностью погасил солидарную выплату за Угальде костариканскому «Депортиво»

«Спартак» полностью погасил солидарную выплату за Угальде костариканскому «Депортиво»
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Костариканский «Депортиво Саприсса» полностью получил свою часть солидарных выплат из суммы трансфера воспитанника клуба Манфреда Угальде от московского «Спартака». В зимнее трансферное окно форвард перешёл в стан красно-белых из «Твенте» за € 13 млн. Солидарная выплата «Депортиво Саприсса» составила порядка € 900 тыс., сообщил президент костариканского клуба Густаво Чинчилья.

«Мы получили выплату от «Спартака» на прошлой неделе, и, конечно, это стало большим преимуществом. Мы очень счастливы, потому что наш воспитанник хорошо играет и забивает голы. Это принесло нам больше, чем просто гордость. Мы получили доход, который клуб обычно получает с трансферов за два-три года», — приводит слова Чинчильи Teletica Radio.

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