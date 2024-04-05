Дасаев: давайте откровенно: вот «Зенит» – это же не «Зенит», а сборная Бразилии

Экс-вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о санкт-петербургском «Зените», отвечая на вопрос о молодых талантливых российских футболистах.

«Давайте откровенно: вот «Зенит» – это же не «Зенит», а сборная Бразилии. Где наши? Всё время задаюсь вопросом: для чего тогда нужна академия? Зачем академия, если своим ребятам не даёте движения вверх? Дайте им шанс. Тем более сейчас мы никуда не попадаем, нет еврокубков. Да, сначала – год-два – будет тяжело, но постепенно они вырастут. В Союзе мы 15 лет никуда не попадали, но появилась конкуренция, появились игроки. И посмотрите, что сборная творила в 80-х», — сказал Дасаев.

В составе «Зенита» выступают бразильцы Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Педро и Артур. Напомним, Ринат Дасаев является воспитанником системы футбольного клуба «Волгарь». В «Спартак» вратарь перебрался в 1978 году, а к «Севилье» присоединился в 1988-м. Профессиональную карьеру футболист Дасаев завершил в 1991-м. В составе московского «Спартака» Дасаев дважды становился чемпионом СССР, признавался лучшим футболистом страны. Более 28 лет (с 24 августа 1987 года до 31 октября 2015 года) Ринат занимал первую строчку в списке членов клуба Льва Яшина. В составе сборной СССР дошёл до финала чемпионата Европы — 1988, где национальная команда Советского Союза уступила Нидерландам.