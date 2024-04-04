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Геннадий Орлов назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Спартаком»

Геннадий Орлов назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Спартаком»
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о минувшем матче полуфинала Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

— Семак переломил игру заменами?

— А разве это уровень игры команды, которая хочет быть на первом месте, когда в полузащите играют Ахметов и Коваленко? Спартаковцы за счёт своей энергии главенствовали в центре поля в первом тайме. А когда вышел даже один Вендел, характер игры сразу поменялся. Появление Нино, центрального защитника, тоже много значило. Потому что Эракович не очень хорош в начале атаки. Тяжеловатый он, не напоминает пока нашего прошлого серба Ивановича или хорвата Ловрена. Он и помоложе — может быть, вырастет ещё. Плюс Клаудиньо — во втором тайме вышли мастера и перевернули игру.

Ну и Педро, мне кажется, вчера всем понравился. Такие голы — это же мастерство. А как он в штангу попал, обыграв четверых по ходу! Будет очень интересно последить за ним в следующих матчах, – сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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