Геннадий Орлов назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Спартаком»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о минувшем матче полуфинала Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.

— Семак переломил игру заменами?

— А разве это уровень игры команды, которая хочет быть на первом месте, когда в полузащите играют Ахметов и Коваленко? Спартаковцы за счёт своей энергии главенствовали в центре поля в первом тайме. А когда вышел даже один Вендел, характер игры сразу поменялся. Появление Нино, центрального защитника, тоже много значило. Потому что Эракович не очень хорош в начале атаки. Тяжеловатый он, не напоминает пока нашего прошлого серба Ивановича или хорвата Ловрена. Он и помоложе — может быть, вырастет ещё. Плюс Клаудиньо — во втором тайме вышли мастера и перевернули игру.

Ну и Педро, мне кажется, вчера всем понравился. Такие голы — это же мастерство. А как он в штангу попал, обыграв четверых по ходу! Будет очень интересно последить за ним в следующих матчах, – сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.