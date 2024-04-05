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Игрок «Зенита» Нино поделился впечатлениями от уровня РПЛ

Игрок «Зенита» Нино поделился впечатлениями от уровня РПЛ
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Бразильский новичок «Зенита» Нино оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

«Во-первых, хочу ещё раз сказать, что я счастлив быть здесь, в этом клубе, в этом городе, жить здесь. Я уже смог оценить то, насколько сложным является чемпионат России. Каждая игра особенная по-своему, каждый соперник труден по-своему. Поэтому от нас требуется абсолютно в каждой игре быть на 100% готовыми, чтобы набирать необходимые нам очки», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Нино перешёл в «Зенит» в январе этого года. Сине-бело-голубые приобрели 26-летнего игрока обороны у бразильского «Флуминенсе» за € 5 млн. Контракт игрока с российским клубом действует до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.

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