Нино: на выездных матчах порой бывают сложности и с полем, и с климатическими условиями

Бразильский защитник «Зенита» Нино высказался о проблемах с климатом в России. К санкт-петербургскому клубу футболист присоединился в 2024 году.

«Профессионалы должны быть готовы абсолютно ко всем условиям. Команда, которая претендует на чемпионство, должна понимать, что такие сложности будут встречаться, но это не должно никаким образом мешать играть и показывать свой лучший футбол.

На выездных матчах порой бывают сложности и с полем, и с климатическими условиями, но это всё детали, к которым обязательно нужно готовиться. Повторюсь, что претендент на чемпионство должен воспринимать это просто как небольшое препятствие на пути, которое обязательно нужно преодолевать», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.