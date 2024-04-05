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Нино: на выездных матчах порой бывают сложности и с полем, и с климатическими условиями

Нино: на выездных матчах порой бывают сложности и с полем, и с климатическими условиями
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Бразильский защитник «Зенита» Нино высказался о проблемах с климатом в России. К санкт-петербургскому клубу футболист присоединился в 2024 году.

«Профессионалы должны быть готовы абсолютно ко всем условиям. Команда, которая претендует на чемпионство, должна понимать, что такие сложности будут встречаться, но это не должно никаким образом мешать играть и показывать свой лучший футбол.

На выездных матчах порой бывают сложности и с полем, и с климатическими условиями, но это всё детали, к которым обязательно нужно готовиться. Повторюсь, что претендент на чемпионство должен воспринимать это просто как небольшое препятствие на пути, которое обязательно нужно преодолевать», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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