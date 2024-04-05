Семак — о Васильеве: нужно ждать своего шанса, бороться за место в стартовом составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игровом времени 19-летнего полузащитника клуба Дмитрия Васильева.

«На сегодняшний день Дима такой же игрок команды, как и все остальные. Абсолютно нормальная форма. Нужно ждать своего шанса, бороться за место в стартовом составе, за то, чтобы выйти на футбольное поле, получать свои игровые минуты. Возможности у него для этого будут. График у нас достаточно плотный», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В текущем сезоне Васильев провёл за «Зенит» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности полузащитник провёл на поле 318 минут. Обновлённый контракт игрока с петeрбургским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентиpовочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.