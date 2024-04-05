Семак оценил выступление Данилы Козлова за «Балтику»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлениях бывшего игрока сине-бело-голубых Данилы Козлова в составе «Балтики». В четырёх матчах за клуб из Калининграда 19-летний футболист отметился одним голом и отдал одну результативную передачу.

«Что касается Данила, он прекрасный игрок, талантливый. Мы его брали с собой на прошлые зимние сборы и он проявил себя очень хорошо. Но, к сожалению, в прошлом году, касаемо его качества игры, нам хотелось бы, чтобы он прогрессировал, играл лучше, чтобы мы брали его к себе. Было принято решение дать ему возможность выступать за «Балтику». Сейчас он смотрится там хорошо, это такой свежий воздух для него, что ему нужно было. И настрой, и желание, и качество он показывает очень неплохие. Дай Бог, чтобы он дальше продолжал так играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

19-летний Данила Козлов является воспитанником академии «Зенита». В составе сине-бело-голубых в сезоне-2020/2021 он стал победителем первенства ЮФЛ. В нынешнем сезоне полузащитник выступал за «Зенит» в Молодёжной футбольной лиге. Он провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.